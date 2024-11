Giornata dei diritti dell'infanzia, cinque eventi ad Ancona

Il Comune di Ancona torna a celebrare con una serie di iniziative la Giornata internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che si celebra ogni anno il 20 novembre per commemorare l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione dei diritti del fanciullo nel 1959 e, successivamente, della Convenzione di New York nel 1989.

Su indicazione dell'assessore alle Politiche sociali, Manuela Caucci, in collaborazione con Istituzioni pubbliche e con numerose associazioni, sono state messe a punto cinque giornate di iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi presentate oggi nel corso di una conferenza stampa svoltasi in Comune. Gli appuntamenti prenderanno il via mercoledì 20 novembre con un evento promosso dal Garante per i diritti della Persona, con il sostegno della Regione Marche e del Comune di Ancona e la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale.

L'evento in programma alle 10 alla Mole, vede la partecipazione di oltre 300 studenti provenienti da tutte le province delle Marche sul tema "divertimento in sicurezza" e, come ha spiegato il Garante regionale dei diritti della persona, Giancarlo Giulianelli, sarà proiettato il film "La linea sottile" che racconta della strage di Corinaldo del 2018, realizzato in collaborazione con la Fondazione LHS di Saipem, l’Ufficio scolastico regionale e il Comune di Ancona.: "La situazione per le nostre nuove generazioni - ha detto Giulianelli - è davvero preoccupante. C'è un dato allarmante: esiste una popolazione in Europa di 9,5 milioni di giovani che soffrono di problemi neuropsichiatrici e questo dato ci deve far riflettere e impegnarci in percorso condiviso". “Sarà un momento di condivisione - ha spiegato Giulianelli a proposito dell'evento del 20 novembre - durante il quale ragazze e ragazzi potranno esprimere le loro riflessioni sul senso della responsabilità condivisa, dell’importanza dell’aiuto reciproco e della solidarietà in situazioni di rischio e pericolo per la salute”.

Lo stesso Garante patrocina una serie di iniziative, organizzate dal Comune di Ancona in collaborazione con diverse associazioni ed enti del territorio, programmate fino al 24 novembre, che coinvolgeranno diversi luoghi della città come Piazza Roma sabato 23 novembre, Pala Casali il 24 con Fabulandia, Mole Vanvitelliana, Museo Omero e Biblioteca dei ragazzi, insieme ad altri appuntamenti svolti nelle scuole, nei centri giovanili e presso le sedi delle Associazioni del territorio.

"Dopo nove anni - ha dichiarato Caucci- l'Amministrazione comunale torna a celebrare fattivamente la Giornata internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza per ribadire il proprio impegno a garantire i diritti di tutti i bambini e adolescenti che vivono nel nostro territorio. Crediamo fortemente che i ragazzi debbano essere protagonisti attivi nella vita della comunità ed è quindi necessario mettersi all'ascolto per comprendere le ragioni di una condizione di fragilità che è sotto gli occhi di tutti e che si manifesta con un disagio che prende diverse forme: dal bullismo all'autolesionismo, dalla violenza alla dipendenza tecnologica e da sostanze, dall'assunzione di comportamenti rischiosi e continuamente sfidanti al ripiegamento su se stessi fino all'isolamento sociale.

Riteniamo fondamentale coniugare iniziative di analisi e approfondimento di quanto accade, ma allo stesso tempo fornire momenti di intrattenimento, di gioco, di sport, durante i quali genitori e figli, educatori e scolari/studenti possano trovarsi insieme in armonia, sviluppando quel dialogo e quella complicità che favoriscono un percorso positivo, di ritrovata fiducia, per fare fronte alle criticità e alle difficoltà e per accompagnare bambini e ragazzi in un sano e appagante percorso di crescita".

"Come politiche educative, abbiamo tutta una serie di progetti che si svolgono nel corso dell'anno anche in collaborazione con altri enti con percorsi di sensibilizzazione sulle tematiche oggetto di queste giornate - ha detto l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli -.

Sappiamo che questo appuntamento offrirà un punto di partenza stimolante per far sì che ognuno di noi possa, attraverso eventi che avverranno anche all'interno delle scuole, ricordare quanti bambini e ragazzi nel mondo hanno i loro diritti calpestati: povertà economica, problemi sociali, guerre, carenza di alfabetizzazione e senza accesso all'istruzione. Ringrazio veramente tutti coloro che con i loro piccoli o grandi progetti, in questa città, continueranno nel corso dell'anno con le loro varie associazioni, ad attivarsi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza".

"Una giornata che offre un punto di partenza interessante per sostenere, promuovere e celebrare i diritti dei bambini e degli adolescenti - afferma l'assessore alla Famiglia, Orlanda Latini -. Siamo tutti chiamati a costruire un futuro migliore per i nostri figli con un impegno costante, continuo e determinante a favore di tutti i bambini, dando loro l'opportunità di crescere e raggiungere il pieno potenziale. Occorre garantire un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva e una crescita in un ambiente sano, sicuro e stimolante. I bambini ed i ragazzi sono fondamentali per lo sviluppo della società ed è necessario preservare il loro benessere presente e futuro. Investire sull'educazione diventa, quindi, l'azione principale con cui costruiamo la cittadinanza. E' perciò necessario investire sulla famiglia che gioca un ruolo fondamentale nella vita dei bambini e non va lasciata sola, ma assieme alla scuola, alle istituzioni e alle associazioni, va sostenuta attuando programmi e politiche a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rafforzando la collaborazione e il dialogo per assicurare ad ogni bambino un'infanzia felice, i cui diritti siano rispettati e i cui sogni possano diventare realtà. Ricordiamoci che per ogni bambino che sogna c'è una speranza per tutta la comunità".

Presenti alla conferenza sponsor e rappresentanti di associazioni ed enti come Croce Rossa Italiana, Unicef, Scout CNGEI, La Petitesse, Conad, Centro Papa Giovanni XXIII, Marche Teatro- Teatro del Canguro, Associazione Giovan Ferretti Coro Orlandini, Informabus.



