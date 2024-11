Diego Mingarelli nuovo presidente di Confindustria Ancona

Diego Mingarelli, 46 anni, Ceo di Diasen, azienda con sede a Sassoferrato leader nel settore della bioedilizia, è il nuovo presidente di Confindustria Anona. Un verdetto quasi unanime quello emesso in serata dall'Assemblea dei soci di Confindustria Ancona che ha eletto il 99% dei voti validi il candidato designato dal Consiglio generale il 15 ottobre. Domani nella sede di Confindustria Ancona Mingarelli terrà una Conferenza stampa di apertura del mandato.

"Attrarre per competere, competere per attrarre" il leitmotiv del ricco programma che Mingarelli ha presentato in Assemblea: "il rilancio del territorio poggia su due pilastri: attrattività del territorio e competitività del sistema economico e di impresa. Per alimentare questo moto virtuoso serve recuperare competitività nei tradizionali settori di specializzazione valorizzando lo sviluppo anche di nuove specializzazioni che possono trainare tecnologia e creatività".



Tra i temi su cui si concentrerà la presidenza, l'attrazione di talenti: "nelle Marche assistiamo a una fuga di cervelli sia verso l'estero che verso il Nord Italia". Attenzione anche al valore della continuità d'impresa. "Le imprese a controllo familiare sono una grande ricchezza - ha detto Mingarelli - ma solo il 18,4% (16,6% nella manifattura) delle imprese delle Marche ha nel cda almeno un componente con meno di 40 anni. Per questo la continuità di impresa è un tema cruciale di attrattività e competitività che dobbiamo affrontare su più versanti correlati a diversi elementi di fragilità: su quello di governance, perché abbiamo una criticità dovuta ai pochi giovani coinvolti nei passaggi generazionali e alla loro ridotta presenza nei ruoli apicali; sul versante del mercato del lavoro perché diminuiscono le risorse professionali disponibili, con la conseguente sempre maggiore difficoltà delle imprese a trovare collaboratori qualificati e si assiste, in parallelo al loro invecchiamento che significa meno propensione al futuro".

Mingarelli, laurea in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Perugia, è Ceo di Diasen che dal novembre 2017 è certificata BCorp, ed è membro del Consiglio Direttivo di Aidaf e di Inarch Marche. Mingarelli arriva alla presidenza di Confindustria Ancona con una lunga storia associativa alle spalle: è stato presidente della Piccola Industria di Confindustria Ancona e di Confindustria Marche, nonché vicepresidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria. Attualmente è componente del Consiglio Centrale di Piccola Industria. E' stato Vice-Chairs del Entrepreneurship & SME Committee di Business Europe, ovvero la principale federazione dell'industria a livello europeo.

L'Assemblea si è aperta con l'intervento di Giorgio Moretti che ha presieduto l'Associazione in questo ultimo mese, dopo le dimissioni di Pierluigi Bocchini. Un periodo che Moretti ha definito "impegnativo e non privo di ostacoli. Forte comunque l'appello all'unità": "In un mese di associazione già ricco di impegni ho percepito una associazione viva, forte e partecipata che ha rafforzato la mia convinzione di una Confindustria Ancona unica. Un vecchio slogan di Confindustria Ancona recitava "uniti per essere unici": è ancora attuale e sta a noi imprenditori tenerlo vivo. Sono certo che all'interno della nostra associazione ci sono le basi per ripartire tutti insieme e sono altrettanto certo che lo faremo".

Durante il suo mandato Mingarelli sarà affiancato da otto vice presidenti che hanno preso a turno la parola per presentare ognuno la propria delega. Michele Casali - Gruppo Editoriale ELI (Capitale umano e rapporti con la scuola) Giulia Fanesi, Presidente Giovani Imprenditori - MyCicero Europa, (Reti d'impresa e filiere, network associativo); Roberta Fileni - Fileni (Imprese familiari e imprenditoria femminile); Roberta Finaurini - Energy Building G (Transizione energetica); Fabio Fiori - Ance (Smart Cities e urbanistica); Giorgio Moretti - Presidente Piccola Industria Moretti Comunicazione (Organizzazione e sviluppo associativo, scuola di sistema per imprenditori); Roberto Morichelli - Errebielle (Export e attrazione investimenti); Armanda Moriconi - Italtorniti (Lavoro, welfare, semplificazione); Alessandro Nanni - Soluzioni (Cultura d'impresa, sostenibilità e ESG); Michele Palmieri - Semar (Innovazione tecnologica, digitale e DIH Marche); Anna Laura Perini - Sifa Technology (Università, attrazione talenti, Ricerca&Sviluppo).



