Da Ancona a breve altri 78mila euro per nuove startup

Dopo StartAn Ancona non si ferma e continua a puntare sui giovani che vogliono fare impresa. "La testimonianza della volontà di questa amministrazione è di continuare su questa rotta e non finire qui con un evento, ma continuare a sostenere startup giovanili e innovative - ha annunciato stamani l'assessore alle politiche giovanili e allo sviluppo economico del comune dorico - E per questo il comune di Ancona, grazie ancora una volta all'Anci, mette a disposizione un nuovo finanziamento di 78mila euro con il primo avviso comunale legato alle start-up. Andremo a finanziare, come comune, una serie di start-up per un massimo di 7mila euro ciascuna, dando così la possibilità veramente a dei giovani del nostro territorio di investire, di aprire, di intraprendere nella nostra città".

L'obiettivo dell'amministrazione "è di rendere disponibili questi fondi non solo per start up già costituite ma, soprattutto, per start up che si devono costituire. Insomma anche per chi ha un'idea ma magari non ha le risorse economiche per realizzarla. L'amministrazione "deve metterli nelle condizioni di poter intraprendere comunque e quindi con questi 7mila euro poter coprire le prime spese necessarie per l'attivazione di una start up".



