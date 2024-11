Acquaroli, lavoriamo per togliere il centro dall'isolamento

"Il primo obiettivo è togliere dall'isolamento il centro Italia e il centro-est": a dirlo all'ANSA è stato il presidente delle Marche Francesco Acquaroli, a Terni per la chiusura della campagna elettorale di Donatella Tesei.

"Umbria e Marche sono state unite dal destino comune dell'isolamento e su questo stiamo lavorando tantissimo per la ricostruzione di una viabilità che possa collegare anche le nostre comunità e sul collegamento ferroviario est-ovest", ha aggiunto.

"Altra grande priorità - ha detto Acquaroli - è la ricostruzione post sisma alla quale abbiamo lavorato e stiamo lavorando perché deve camminare di pari passo con la rigenerazione e la rivitalizzazione socio-economica i territori che già soffrivano prima anche per la denatalità e la capacità di attrarre lavoro e risorse. Stiamo lavorando tantissimo".





