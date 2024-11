Vivagames ad Ancona, scuole si sfidano sull'economia circolare

Nasce Vivagames: gli istituti secondari in gara per diventare campioni di economia circolare e risparmio idrico. L'appuntamento, previsto il 16 novembre alla Mole Vanvitelliana ad Ancona è già sold out. Tutto pronto per la prima edizione di Vivagames, dunque, fa sapere la società gestore unico di ambito del Servizio Idrico Integrato di 43 comuni delle province di Ancona e Macerata.

La novità, tra le varie iniziative dell'azienda, rivolta alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Ancona per "accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei giovani riguardo ai temi dell'economia circolare e del risparmio idrico attraverso un format interattivo, educativo e allo stesso tempo coinvolgente".

L'evento in programma sabato 16 novembre alla Mole, vedrà la partecipazione di numerosi istituti scolastici provenienti da diversi comuni serviti da Viva Servizi. Il cuore dell'evento sarà una masterclass tenuta da Alvin Crescini che offrirà ai partecipanti, studenti delle classi prime e secondi degli istituti superiori, spunti preziosi e approfondimenti sulle buone pratiche legate al consumo consapevole delle risorse idriche e del ciclo idrico integrato.

Terminata la masterclass, gli studenti saranno messi alla prova in un quiz finale, un momento di verifica e divertimento che decreterà la scuola campione Vivagames 2024. Il quiz, concepito per essere altamente coinvolgente, vedrà gli studenti sfidarsi su domande inerenti i temi trattati nella masterclass, in un clima di sana competizione e spirito di squadra. Sono previsti importanti premi per le prime tre scuole classificate.

Vivagames, osserva Viva Servizi, "rappresenta un'occasione per gli studenti di apprendere in modo attivo e stimolante su temi di grande attualità come l'economia circolare, il risparmio idrico e soprattutto la cultura del non spreco della preziosa risorsa e nei confronti dei quali Viva Servizi, da anni propone iniziative di formazione e sensibilizzazione in accordo con i dirigenti scolastici e gli insegnanti".

E' "un'iniziativa coerente con quelle che abbiamo previsto in questi anni, sempre finalizzate a trasmettere alle nuove generazioni l'importanza di una gestione responsabile delle risorse naturali, in particolare dell'acqua", sottolinea ha detto Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi. "È fondamentale - aggiunge - che i ragazzi comprendano il loro ruolo nel contribuire a un futuro più sostenibile anche come promotori di buone pratiche nei confronti delle famiglie".

"Siamo convinti che solo sensibilizzando e formando i più giovani potremo realmente promuovere il cambiamento di cui il nostro pianeta ha bisogno permettendo loro di diventarne i veri protagonisti". "Il fatto che tutti i posti disponibili siano stati prenotati - conclude il dg Clementi - conferma non solo l'interesse dei ragazzi ma anche la sensibilità e l'attenzione dei docenti e dirigenti scolastici a promuovere buone pratiche educative per questa nuova generazione e tutti sappiamo bene la differenza che potrà fare per il futuro del pianeta".

Le scuole le cui classi saranno presenti sono: Istituto artistico "Mannucci", Istituto d'Istruzione Superiore "Savoia-Benincasa", Istituto d'Istruzione Superiore "Volterra-Elia", Istituto d'Istruzione Superiore "Vanvitelli - Stracca - Angelini" di Ancona, Istituto d'Istruzione Superiore "Morea-Vivarelli" di Fabriano, Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Jesi.



