Sitting Volley Cup con sport, scuole e garante per l'inclusione

Lezioni in palestra e video didattici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei tre Istituti scolastici di Fermo, interviste paralimpiche con gli studenti di Fermo che incontrano gli atleti paralimpici della nazionale italiana maschile di Sitting Volley, un concorso di disegno per gli studenti delle scuole primarie ed il "Sitting Volley Cup", torneo tra le scuole partecipanti. E' il programma della seconda edizione di "Noi giochiamo a Sitting Volley" progetto realizzato quest'anno attraverso un accordo tra il garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli e il Comune di Fermo, con la collaborazione della scuola di Pallavolo Fermana.

Un progetto che si svolgerà tra questo mese di novembre e dicembre prossimo 2024. Oltre ai partner istituzionali, per la fase dei tornei del progetto saranno coinvolti anche il comitato italiano paralimpico, la federazione Pallavolo, Sport e Salute e Coni. Gli istituti scolastici che partecipano al progetto sono il Leonardo Da Vinci, la Betti il Fracassetti-Capodarco. I minori delle classi secondarie di primo grado (11-14 anni) saranno destinatari di lezioni teorico-pratiche sul sitting volley, mentre quelli della scuola primaria (6-10 anni) saranno coinvolti attraverso un concorso di disegno sul sitting volley, dopo aver preso visione del materiale audio visivo appositamente elaborato.

Le lezioni, tenute dagli istruttori della società sportiva di pallavolo, le esibizioni dimostrative e le testimonianze, tenute da atleti paralimpici, si svolgeranno in orario curriculare anche nel pomeriggio per le classi che frequentano il tempo pieno. Nel mese di dicembre, inoltre, sarà organizzato un torneo cittadino tra studenti delle scuole secondarie di primo grado con prevalenza di partecipazione di minori con disabilità.





