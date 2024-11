Master Unicam in Ortopedia e Traumatologia dei piccoli animali

"Strumentazione innovativa per il master dell'Università di Camerino in 'ortopedia e traumatologia ortopedica dei piccoli animali'". Si è conclusa con successo nei giorni scorsi, fa sapere l'ateneo, l'attività didattica teorico-pratica del Master di secondo livello in "Ortopedia e Traumatologia Ortopedica dei piccoli animali", presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Unicam a Matelica e diretto dalla professoressa Angela Palumbo Piccionello, docente della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e direttrice anche dell'Ovud.

"Obiettivo del master - ricorda Unicam - è quello di fornire competenze specialistiche per la diagnosi e il trattamento delle principali patologie ortopediche del cane e del gatto, nonché fornire al medico veterinario le conoscenze indispensabili per la giusta indicazione alle varie indagini strumentali e l'interpretazione dei risultati, nonché all'uso corretto dei dispositivi medici e attrezzature chirurgiche utili al trattamento del paziente".

Oltre ai docenti Unicam, sono intervenuti anche docenti di fama internazionale che hanno relazionato e guidato nelle sessioni pratiche i venti medici veterinari frequentanti il master e provenienti da tutta Italia.

"Nell'ultima sessione dedicata alla chirurgia ortopedica mini invasiva - ha riferito la professoressa Palumbo Piccionello - uno dei sostenitori del master, l'azienda americana Arthrex, leader mondiale in strumenti chirurgici per medicina umana e veterinaria, ci ha inviato otto colonne di artroscopia super accessoriate ed ad altissima risoluzione. E' la prima volta che in Italia viene inviata strumentazione di così alta qualità per un corso in medicina veterinaria. Sono le colonne artroscopiche più performanti al mondo ed è per noi motivo di grande orgoglio aver potuto offrire questa opportunità ai corsisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA