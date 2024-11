In 200 ad Attivo Cisl Marche, giudizio positivo su Finanziaria

Oltre 200 delegati hanno partecipato questa mattina ad Ancona, nella sala convegni della Figc, all'attivo regionale della Cisl Marche, convocato per discutere i contenuti della Finanziaria 2025 sulla cui impostazione il sindacato dà "un giudizio positivo". A dare il calcio d'inizio al dibattito è stato il segretario generale della Cisl Marche, Marco Ferracuti: "Al di là dei desideri, la Finanziaria ha una finitezza di risorse, 28,5 miliardi di euro.

C'è un patto di stabilità europeo che pone dei limiti alla possibilità di fare debito e ci sono da gestire scelte precedenti che hanno un costo, come il superbonus 110%, che peserà 15 miliardi nel 2025 solo per onorare gli impegni assunti".

"Alla voce entrate troviamo 9 miliardi in deficit (poca cosa rispetto agli anni precedenti), - ha sottolineato - 5,6 miliardi dalla riforma fiscale e 3,8 miliardi da banche e assicurazioni.

Le principali uscite sono: 17,4 miliardi per il cuneo fiscale, 3 miliardi di incentivi alle imprese, 1,8 miliardi alle famiglie e 0,7 miliardi per il rinnovo dei contratti dei dipendenti. La misura di cui siamo orgogliosi è il taglio del cuneo fiscale, che comporterà aumenti fino a 1.200 euro annui per i dipendenti.

Con risorse limitate, abbiamo dovuto scegliere le priorità, e la priorità è dare respiro ai redditi bassi: quindi, taglio del cuneo fiscale e accorpamento delle aliquote fiscali. Certo, i risparmi sono limitati, ma anche quel poco è importante per sostenere chi ha bisogno. Per le pensioni c'è il recupero totale dell'indicizzazione. Altre misure importanti per noi della CISL sono la defiscalizzazione al 5% per la contrattazione di secondo livello e il welfare contrattato, la detassazione dei fringe benefit e il rafforzamento degli incentivi per le assunzioni di giovani e donne. Da sottolineare l'incremento del Fondo sanitario nazionale per sostenere, tra l'altro, la medicina territoriale e il taglio delle liste d'attesa".

"Diamo un giudizio positivo all'impostazione di questa Finanziaria. - ha osservato - Ci sono luci e ombre, ad oggi siamo soddisfatti, ma la partita della Finanziaria è lunga e siamo impegnati per ottenere più fondi per le pensioni minime e la non autosufficienza, per ripristinare i fondi per l'automotive, per eliminare il taglio degli organici nella scuola e per il rafforzamento degli sgravi alle fasce medie di reddito. Come Cisl, abbiamo lanciato l'idea di una tassa sugli extraprofitti: l'idea è passata, anche se sono cambiate le parole, da 'tassa' a 'contributo', sia pure ridotto. Noi cerchiamo di parlare alla testa delle persone, non alla pancia come fanno altri. Noi chiamiamo al Patto sociale, non alla rivolta sociale».Sul fronte del bilancio della Regione Marche, conclude Marco Ferracuti: "Due le priorità dell'azione Cisl: 7 milioni per abbattere le rette delle persone fragili ospiti delle strutture sociosanitarie e due milioni per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il lavoro svolto da Cisl in ambito nazionale sul fronte della legge di stabilità è stato presentato dal segretario confederale nazionale Ignazio Ganga: "Cisl Marche è un presidio importante di progettualità sociale e sta svolgendo un bel lavoro in un momento complicato. È in gioco una partita decisiva rispetto alla quale Cisl ha indicato le sue priorità. La parola d'ordine è partecipazione, - ha proseguito - ci siamo confrontati in ambito nazionale su temi di estrema delicatezza legati al documento di programmazione di medio termine e sulla manovra di bilancio ricca di contenuti che rimandano al protagonismo della Cisl che presuppongono un grande contratto sociale per far tornare a competere il nostro Paese. Approviamo questa legge Finanziaria perché contiene il rafforzamento di misure come quella del cuneo contributivo e di carattere fiscale che hanno un tratto ridistributivo importante insieme ad altre misure delicate che danno risposte sul versante del lavoro pubblico e privato - ha concluso - ad iniziare dalle risorse per i rinnovi contrattuali e dalle poste a sostegno del sistema sanitario nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA