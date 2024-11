Gasolio sottratto all'azienda per cui lavora, denunciato

Rubava il carburante all'impresa per cui lavora: è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Osimo che hanno denunciato in stato di libertà, per furto, un autotrasportatore anconetano 55enne, già noto alle forze di polizia.

L'uomo, nella serata di lunedì, era stato controllato da una pattuglia del Radiomobile a Osimo, a bordo della propria auto, ed è stato trovato in possesso di tre taniche, contenenti complessivamente 75 litri di gasolio. I militari, insospettiti dalle giustificazioni confuse e poco credibili fornite dall'uomo in merito al possesso del gasolio, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando ulteriori 14 taniche, contenenti 350 litri dello stesso carburante.

Le indagini immediatamente attivate, fanno sapere gli investigatori, hanno consentito di acclarare come il gasolio fosse stato rubato in varie occasioni all'impresa di autotrasporti per la quale l'uomo attualmente lavora. La refurtiva, del valore orientativamente stimato in 680 euro, è stata sequestrata ed è stata affidata in custodia giudiziaria a un'impresa autorizzata, in attesa della restituzione all'avente diritto.



