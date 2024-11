StartAn, ad Ancona boom di startup e spin off under 35

E' boom di adesioni, oltre 700, per partecipare a StartAn, la fiera che per tre giorni, a partire da oggi, fa di Ancona il centro nazionale delle start up innovative di imprenditori under 35 e spin off universitari. L'obiettivo del comune dorico, ha spiegato l'assessore ale politiche giovanili, Marco Battino, è sostenere i giovani che si affacciano al mercato con idee innovative e originali aiutandoli a dialogare con investitori e stakeholder. Oggi per i giovani tra i 18 e 35 anni, futuri imprenditori, è stato lanciato contest in collaborazione con Lions Club e Scuola Panti: in palio due borse di studio per corsi di formazione imprenditoriale. A seguire è stato presentato il progetto ‘Start me up’ del Rotary 25-35 su business model. Alla Loggia dei Mercanti, sede della Camera di commercio delle Marche, dove si sfideranno cinque squadre di giovani per vincere il contest con un progetto di strart up da presentare tra 48 ore, l'illustrazione degli strumenti indispensabili per intraprendere - Business model canvas, crowdfunding e business plan - grazie al supporto di numerosi docenti dell'Università Politecnica delle Marche. Contemporaneamente si sono confrontati giuristi e giornalisti, nella sede consigliare, con un dibattito su "Le startup dell'economia: i segni distintivi dell'impresa".

Da domani al Teatro delle Muse la presentazione di spin offo universitari con i progetti di strart up realizzati dai giovani studenti universitari. Tra gli ospiti nazionali che hanno raccolto l'invito del comune a portare la loro esperienza imprenditoriale, nei prossimi due giorni, il ginnasta olimpionico Igor Cassina insieme all'atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica Tommaso De Vecchis, fondatore di una startup. Ma ci sarà anche il fondatore di Italian Artisan David Clementoni, Andrea Carpineti di Design Italian Shoes, Carolina Sansoni di Talk in Pills (il mondo del lavoro raccontato su Instagram), poi Virginia Tosti di Start2Impact, Francesco Magro fondatore di Winelivery e Normo.ai, Ava Ghasemi per Erasmus Generation Meeting, il giornalista economico Massimo Taddei di Head of Economika, Nouha Zakariya e Benedetta de Luca, Alberto Mazzoni di Food Brand Marche, la cofondatrice di 'Eureka! Venture' Anna Amati, il consulente strategico e mental coach Andrea Cannavacciuolo e Andrea Pizzarulli CEO di Civitanavi Systems. Il progetto StartAn, al quale prendono parte anche la Camera di Commercio delle Marche e i Comuni marchigiani di Maiolati Spontini e Sassoferrato, ha il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Marche.

