Sap, 'più agenti nel Fermano che ha primato criminalità Marche'

"Il Fermano è la prima provincia delle Marche nella classifica di criminalità e non può più permettersi di restare senza adeguata protezione. Servono più agenti di polizia stradale". Questo l'appello del segretario provinciale del sindacato autonomo di Polizia (Sap) di Fermo, Alessandro Patacconi il quale, rivolgendosi direttamente al ministero dell'Interno, chiede un commissariato sulla costa o una Questura di Fermo con classe superiore "per poter finalmente disporre del personale necessario a garantire una tutela efficace e costante dei cittadini".

L'appello del segretario Sap di Fermo arriva in occasione della "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", prevista per domenica 17 novembre, e definisce "drammatica" la carenza di personale nel Fermano, "carenza che compromette gravemente la sicurezza stradale e urbana. Chiediamo con forza che il ministero dell'Interno prenda atto di questa situazione e intervenga tempestivamente. In particolare, nel prossimo piano di potenziamento, di imminente pubblicazione".

"E' infatti imprescindibile assegnare - conclude Patacconi - un numero adeguato di agenti alla sezione polizia stradale di Fermo e al distaccamento di Amandola, i quali attualmente operano con meno della metà dell'organico previsto. La prevenzione degli incidenti stradali non si può ridurre all'installazione di autovelox, tutor o T-red; occorre la presenza costante di pattuglie su strada".



