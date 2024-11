Minacce e maltrattamenti, scatta la protezione per due donne

Minaccia l'ex convivente e arriva anche a seguirne gli spostamenti con un dispositivo elettronico sull'auto della donna: denunciato a Porto San Giorgio (Fermo) un 54enne di origini pugliesi. Ma non è l'unica denuncia dei carabinieri nel contrasto alla violenza di genere. Nei guai, a Montegiorgio (Fermo) anche un 42enne di Magliano di Tenna (Fermo) per maltrattamenti alla convivente. E nella lista delle denunce ci finisce anche un 24enne violento con i genitori.

A Porto San Giorgio l'uomo non accettando la fine della relazione, ha iniziato a minacciare la ex con messaggi e telefonate, fino ad inserire, sotto la sua auto, un dispositivo elettronico in modo da conoscere ogni suo spostamento. La donna ha denunciato gli episodi e i militari hanno attivato il "codice rosso". Sono in corso iniziative di tutela nei confronti della vittima. A Montegiorgio, invece, il 42enne residente a Magliano di Tenna è stato denunciato dalla convivente. Secondo quanto accertato fin dal settembre dello scorso anno l'uomo ha tenuto condotte umilianti e vessatorie nei confronti della compagna che, ora, insieme alla figlia, è stata posta sotto protezione.

A Santa Vittoria in Matenano, invece, un 24enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dei genitori. Sequestrati a scopo cautelativo cinque fucili, regolarmente detenuti dal 24enne. Disposto nei suoi confronti l'allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di dimora a Santa Vittoria in Matenano e la prescrizione di non avvicinarsi ai genitori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA