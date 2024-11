Gestione emergenze industriali, Falconara esempio virtuoso

Gestione delle emergenze industriale, il Comune di Falconara entra a far parte di un tavolo tecnico nazionale perché considerato esempio virtuoso. E' quanto emerso ieri, martedì 12 novembre, quando Giovanna Badiali, responsabile dell'Ufficio Ambiente, ha partecipato al webinar organizzato da Anci in collaborazione con Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ispra, dedicato appunto alla gestione delle emergenze industriali e alla corretta applicazione della normativa Seveso III.

"Essere stati individuati come esempio virtuoso è sicuramente motivo di orgoglio e ringrazio convintamente tutti i nostri uffici comunali che lavorano con costante impegno e professionalità per ottenere questi risultati, ma è anche e soprattutto uno stimolo a fare ancora di più per la sicurezza della nostra comunità", ha commentato Elisa Penna, assessore all'Ambiente del Comune di Falconara Marittima. "Il nostro impegno continuerà con determinazione, in stretta sinergia con le istituzioni e a beneficio dei cittadini", ha concluso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA