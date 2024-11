Educhiamo a legalità, controlli polizia fuori da scuole Ancona

Il Poliziotto di quartiere e i Cinofili della Questura di Ancona nelle scuole.

Proseguono con costanza l'attività di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti che, nell'ambito del progetto " Educhiamo insieme alla legalità" , è rivolto specificamente agli istituti scolastici.

Il servizio disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, vede il personale del Poliziotto di Prossimità e della Squadra Cinofili di Ancona impiegato per garantire la sicurezza all'ingresso e all'uscita degli degli studenti delle scuole del capoluogo dorico. Stamattina i poliziotti hanno presenziato l'afflusso degli studenti di un'istituto di istruzione superiore di Ancona. "Numerosi i ringraziamenti da parte di insegnanti e genitori - riferisce la Questura - per l'attenzione rivolta dalla Polizia di Stato ai giovani e giovanissimi che, ignari dei pericoli e dei disturbi connessi all'uso di sostanza stupefacenti, rischiano di cadere in facili tentazioni".

L'attività è una delle diverse iniziative volte ad avvicinare i giovani alla legalità ed a contrastare fenomeni odiosi come il bullismo o lo spaccio di sostanze stupefacenti, in prossimità di Istituti Scolastici, primo luogo di aggregazione per i giovani.

Sono stati interessati dall'iniziativa tutti gli Istituti Scolastici anconetani.

"La Polizia di Stato, - ricorda la Questura - da sempre accanto ai giovani, ai loro Docenti ed Educatori, vuole far sentire protetti e sicuri i ragazzi, che frequentano le scuole e hanno diritto di vivere con serenità il loro percorso scolastico".





