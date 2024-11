Corto Dorico ad Ancona, premio Angelo Guglielmi a Nanni Moretti

Anche il pluripremiato regista Nanni Moretti sarà ospite ad Ancona della 21/a edizione del Corto Dorico Film Fest, co-diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, dal 30 novembre all'8 dicembre, alla Mole Vanvitelliana di Ancona.

Il tema di quest'anno è "la fanciullezza". Moretti, regista, attore e sceneggiatore sarà ad Ancona domenica 1 dicembre, alle 18, all'Auditorium della Mole, per ritirare il Premio Angelo Guglielmi, intitolato a uno dei maggiori intellettuali italiani, saggista, giornalista ed ex direttore di Rai3, scomparso due anni fa.

In accordo con la famiglia di Guglielmi, amico e sostenitore del Festival e dell'APS Nie Wiem che lo organizza, Corto Dorico ha deciso di istituire dal 2023 il Premio Angelo Guglielmi, da assegnare ogni anno a "un maestro del cinema che si sia distinto per la sua qualità artistica e per la sua capacità di raccontare il Paese, la sua vitalità e le sue contraddizioni". Il Premio nella sua prima edizione era andato al regista Marco Bellocchio.

Per l'occasione sarà anche proiettato il film "Ecce bombo" con cui Moretti si è aggiudicato il Leone per la sezione Venezia Classici, alla recente Mostra del Cinema di Venezia. Per Moretti si tratta di un ritorno ad Ancona, a 23 anni dall'uscita de "La Stanza del figlio", film girato nel capoluogo dorico con cui vinse la Palma d'Oro a Cannes.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA