Arrestato nella notte per un furto in officina

Arrestato per tentato furto un 30enne di origini somale, già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi durante la notte scorsa, dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Ancona.

Verso l'una il proprietario dell'officina meccanica e soccorso stradale "La recuperi" di via del Consorzio di Falconara ha sorpreso l'uomo mentre si allontanava a piedi dalla ditta, portando con sé una stampante prelevata dai locali dell'officina e un dispositivo di localizzazione satellitare sottratto all'interno di un carro attrezzi in sosta nel parcheggio.

Il titolare ha quindi allertato il 112. Immediato l'intervento di una gazzella del Radiomobile, che ha bloccato il 30enne mentre tentava di darsi alla fuga. Recuperata la refurtiva.

L'arrestato, questa mattina, è stato condotto in Tribunale per la celebrazione del rito direttissimo.



