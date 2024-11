Sistema portuale: numeri in crescita del 19% per le crociere

Crescono i numeri dei croceristi nel sistema portuale del mare Adriatico centrale. Nel porto di Ancona, +19% rispetto al 2023, i crocieristi sono stati 104.419, nel 2023 furono 87.827. Ad attraccare 56 navi da crociere, tra le quali Msc Lirica (29 volte) trasportando, in totale, 72.380 passeggeri, 71.785 nel 2023; 16 gli arrivi delle navi Marella Cruises, dieci in più rispetto al 2023. Sono inoltre giunte ad Ancona le navi di altre compagnie del luxury, Atlas Ocean Voyages, Noble Caledonia, Ponant, Regent Seven Seas oltre a Grand Circle Cruise Line.

I croceristi hanno visitato la città per la maggior parte, mentre il 17% ha preferito partecipare alle escursioni organizzate per scoprire la città sia a piedi, con il "Walking tour", sia a bordo di pullman, con il giro panoramico, e le località turistiche delle Marche: Grotte di Frasassi, Riviera del Conero, Corinaldo, Jesi, Numana, Senigallia, Urbino oltre ad Assisi e San Marino. Gettonati anche i "wine tour" nelle cantine del territorio. Nel porto di Pesaro, i passeggeri delle crociere 2024 sono stati 539 (+52% sul 2023), con 15 toccate delle navi Artemis e Athena, +7 attracchi sul 2023.

Nel porto di Ortona (Chieti) le toccate complessive di Athena e Artemis della compagnia Grand Circle Cruise Line sono state 15, +4 sul 2023. I crocieristi sono stati 686, +47% rispetto ai 467 dell'anno scorso. "La stagione che si è appena conclusa ha certamente contribuito a incrementare il valore di questo traffico marittimo, migliorando anche la redditività dei territori di riferimento, insieme alla conoscenza e all'ammirazione da parte dei crocieristi per Marche e Abruzzo", commenta il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, che si proietta sul 2025, con le crociere nel mare Adriatico "che continueranno a crescere. È un comparto in cui crediamo e sul quale stiamo investendo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA