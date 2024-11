Scontro tra scuolabus e auto nel Maceratese, studenti illesi

Scontro tra un'auto e uno scuolabus che trasportava alcuni ragazzi da scuola: è accaduto nel pomeriggio lungo la Strada provinciale 485 in contrada Casette nel Comune di Montecosaro (Macerata). Fortunatamente gli studenti sono rimasti illesi nell'impatto; feriti invece i due occupanti dell'auto che sono stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette di Ancona con ambulanza e con l'eliambulanza.

E' intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Civitanova Marche che ha messo i mezzi coinvolti e l'area dell'incidente.

Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato interdetto per circa un'ora. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche una pattuglia della polizia stradale per i rilievi e per gestire la viabilità nella zona.



