Lotta al bullismo, istituire un Garante dei minori nelle Marche

"Istituire un Garante regionale per i diritti dei Minori, figura importante in ottica preventiva per evitare drammi e problematiche sociali con al centro i più giovani e strumento nella lotta contro il fenomeno del bullismo giovanile che sta via via aumentando sempre più in tutta Italia, comprese le Marche". Lo chiede una proposta di legge presentata dal presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini.

Sulla proposta di legge, che risale al 2023, si sono riaccesi i riflettori dopo il suicidio nel Senigalliese del 15enne Leonardo Calcina, toltosi la vita dopo aver ricevuto continue vessazioni da alcuni compagni di classe.

Latini oggi ne ha parlato nel corso della trasmissione "Specchio dei tempi" di Rainews24. "Nelle ultime settimane - ha sottolineato - la cronaca ci sta proponendo purtroppo notizie drammatiche che riguardano adolescenti e bambini. Dobbiamo riflettere e capire che la nostra società sta cambiando, a partire dai più giovani che pertanto hanno bisogno di figure che siano in grado di capire le loro problematiche prima che sfocino in drammi o attività criminali". Per questo ha depositato la proposta per istituire "una figura proattiva e preventiva, assumendo funzioni che prima erano in capo alle famiglie, oratori e associazioni sportive. Il disagio giovanile spesso non emerge, resta celato; alla politica spetta il compito di proporre e mettere in campo situazioni concrete per combattere queste situazioni di difficoltà".

"La proposta di legge risale al 2023, poiché avevo già colto nella società marchigiana il dolore profondo di tanti adolescenti. - riferito Latini - Oggi il tema riemerge con forza e pertanto auspico che il Consiglio regionale delle Marche approvi questo provvedimento il prima possibile. Tutti noi, a iniziare da chi ricopre ruoli amministrativi e cariche elettive, siamo chiamati a riflettere bene sulla vastità di questo problema. La buona politica è quella che riesce a trovare una soluzione, a fare sintesi e a trovare un punto di incontro per essere più solidali e inclusivi, perché i giovani di oggi sono gli adulti di domani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA