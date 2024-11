Leucemia fulminante, Penelope muore a 11 anni

E' morta a 11 anni per una leucemia fulminante la piccola Penelope Salvucci. Ricoverata dal 4 novembre al Salesi di Ancona da alcuni giorni per una infezione polmonare ha smesso di vivere ieri pomeriggio. Di Civitanova Marche la bambina requentava le medie presso la scuola paritaria bilingue My School della città. I funerali si terranno domani alle 15, nella chiesa di San Pietro e Paolo, in piazza XX Settembre a Civitanova. Una breve cerimonia laica, chiusa al pubblico, per dar modo ai compagni di dire dare l'ultimo saluto a Penelope si terrà prima dei funerali nella scuola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA