Il miglior "cheese bar d'Italia" è pesarese ed è "+Cheese bottega e cantina con sofà" di via Baldi, in Baia Flaminia. A certificarlo è la 9/a edizione dell'Italian Cheese Awards che si è tenuta alla Mole Vanvitelliana di Ancona.

La premiazione è stata motivata a fronte dell'opera di divulgazione e promozione delle migliori produzioni casearie.

Il locale ha rappresentato per 15 anni l'alimentare del quartiere sotto la guida della famiglia Tesei, ed ora, con Daniele Tesei e Marco Paolini ha raggiunto questo riconoscimento che per loro rappresenta "un traguardo che ripaga l'impegno e le fatiche affrontate in anni faticosi come quelli del Covid" parlando di una volontà di "condividere la passione per questo prodotto straordinario, che facciamo arrivare da piccoli produttori di tutta Italia senza tralasciare le eccellenze del territorio, in un luogo dedicato al fare buona cultura del cibo". Complimenti per il riconoscimento che arrivano anche da parte del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: "È davvero bello vedere come attività "storiche" di Pesaro sappiamo reinventarsi, costruire nuovi progetti e raggiungere grandi traguardi. È un po' come lo facesse l'intera città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA