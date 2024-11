Furto aggravato di gasolio, carabinieri denunciano 63enne

Deferito all'Autorità giudiziaria un uomo di anni 63 residente nel fermano, incensurato, per furto aggravato di gasolio. Dall'indagine dei carabinieri della Stazione di Corridonia è emerso che l'indagato, autista presso una ditta di autotrasporti del luogo, durante le operazioni di rifornimento di carburante del veicolo aziendale, in più circostanze ha prima erogato il gasolio nel serbatoio della propria autovettura e poi in quello dell'autocarro della ditta per cui lavora.

Dopo la segnalazione del legale rappresentante dell'impresa, i militari hanno avviato le indagini, acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza del distributore di carburanti dove i mezzi della ditta eseguivano il rifornimento, accertando così la condotta illecita dell'autista. Il titolare della ditta ha inviato al Comandante Provinciale e al Comandante della Compagnia Carabinieri di Macerata una lettera di apprezzamento, ove ha espresso sentiti ringraziamenti ai militari della Stazione di Corridonia per la tempestività degli interventi effettuati, evidenziandone professionalità e dedizione.



