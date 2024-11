Finanziamento di Intesa Sanpaolo alla star up jesina Syeew

Portare in maniera semplice i vantaggi della digitalizzazione anche tra le piccole e piccolissime imprese, migliorando sia la gestione delle attività quotidiane d'impresa che la pianificazione di strategie a medio-lungo termine. Questo l'obiettivo del software che coniuga business intelligence e intelligenza artificiale sviluppato dalla startup marchigiana Syeew, il cui processo di crescita si è recentemente rafforzato grazie ad Intesa Sanpaolo che ha creduto nel progetto con un finanziamento di 250mila euro e la possibilità per il Gruppo di entrare nel capitale sociale dell'azienda. Il finanziamento, che avrà una durata di 7 anni, sarà finalizzato dalla startup di Jesi (Ancona) per assunzioni e attivazioni di borse di studio e dottorati di ricerca nelle aree IT/R&D, allo sviluppo di nuovi tool legati all'Intelligenza Artificiale.

L'operazione rientra nell'ambito di "Convertibile Impresa", creato da Intesa Sanpaolo per rispondere alle necessità di finanziamento dei piani di avvio o di sviluppo delle startup innovative. "Il traguardo raggiunto con un partner prestigioso come Intesa Sanpaolo apre prospettive concrete per veicolare la nostra missione su una massa molto importante di piccoli operatori economici", il commento di Alessandro Bacci, Ceo & Founder Syeew. "È fondamentale supportare la crescita delle startup facilitando il loro accesso a investitori, aziende clienti e prodotti e servizi bancari, finalità che perseguiamo con successo anche attraverso il nostro programma Up2Stars", conclude Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo.



