Elica ha ottenuto il riconoscimento di "Marchio storico"

Elica, multinazionale con sede a Fabriano (Ancona), all'avanguardia nella produzione di elettrodomestici per il cooking, ha ottenuto il riconoscimento di "Marchio storico" ed è stata inserita nell'apposito registro istituito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi nel 2019 che seleziona e raccoglie aziende con almeno 50 anni di storia contraddistinte da un impegno costante verso produzioni di eccellenza.

"Aver ottenuto questo riconoscimento, per me, che questa azienda l'ho vista nascere, e per tutti coloro che vi fanno parte, è certamente motivo di grande orgoglio", il commento del presidente, Francesco Casoli. Si tratta di un traguardo con una doppia valenza: "da una parte, se questi cinquant'anni di storia testimoniano la continuità di valori che ci ha permesso di trapassare le epoche restando sempre fedeli a noi stessi, dall'altra, ci ricordano del tempo che passa e dell'importanza di saper rinnovare continuamente la passione per ciò che si fa e l'attitudine a sfidare l'ordinario", ha concluso. Per Elica, fondata nel 1970 a Fabriano, il riconoscimento ufficiale del Marchio storico "rappresenta un ulteriore tributo e ne rafforza il ruolo di simbolo autentico dell'eccellenza italiana. In tutto il mondo".



