Droga, arrestato un 20enne a Montemarciano

Ha 20 anni il giovane arrestato dai carabinieri perché trovato con della droga e diversi contanti. Le manette sono scattate ieri pomeriggio a Marina di Montemarciano (Ancona) quando era in atto un normale controllo alla circolazione stradale. Il conducente fermato dai militari della stazione di Montemarciano ha avuto subito un atteggiamento sospetto, così gli operatori hanno approfondito l'ispezione facendo emergere alcune dosi di cocaina di cui il giovane era in possesso assieme a una consistente somma di denaro, circa 500 euro. Per questo motivo il 20enne, di nazionalità albanese, non pregiudicato, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA