Al via domani la Fiera delle start up ad Ancona

Inizia domani ad Ancona la tre giorni di StartAn, la Fiera delle start up innovative e dei giovani. Nelle diverse location dell'evento si alterneranno numerosi esperti e giovani imprenditori che discuteranno di opportunità e difficoltà del fare impresa.

"Dopo un'estate intensa di eventi che hanno connotato fortemente e positivamente la reputazione di Ancona, primo fra tutti l'Extra G7 Salute, l'Amministrazione comunale ha con piacere supportato la concentrazione, nel mese di novembre, di una serie di iniziative attraverso la quali vogliamo condividere con gli anconetani, e non solo, una nuova visione della città, della sua mission, delle sue potenzialità, delle rotte che insieme potremo seguire" afferma il sindaco Daniele Silvetti. "Sicuramente - prosegue - sono centrali in questo senso i temi della nuova imprenditoria, dell'ingresso consapevole e strutturato dei più giovani nel mondo del lavoro e dell'economia, che saranno al centro del programma di StartAn. A questa dimensione abbiamo conferito sin dal nostro insediamento una centralità strategica, affiancando nella stessa delega, affidata all'assessore Marco Battino, le Politiche giovanili e lo Sviluppo imprenditoriale, con la concreta volontà di condividere con i concittadini più giovani l'update imprenditoriale ed economico che è in atto nella nostra società e, al tempo stesso, di supportare coloro che si affacciano a questo mondo con un approccio innovativo. Siamo infatti consapevoli del fatto che innovare non significa solo inventare nuovi percorsi, ma vuol dire soprattutto rispondere in modo efficace ai nuovi bisogni e quindi l'innovazione non può che essere un elemento centrale nelle nostre politiche di governo".

Domani StratAn inizia i lavori, dalle 15, da una delle location scelte per la kermess, la Loggia dei Mercanti, con il lancio del contest, in collaborazione con Lions Club e Scuola Panti. In palio due borse di studio per corsi di formazione imprenditoriale. E sempre domani verrà presentato anche il progetto 'Start me up' del Rotary 25-35 su business model, business plan grazie al supporto di numerosi docenti dell'Università Politecnica delle Marche. Sarà invece Palazzo degli Anziani ad ospitare il convegno 'Le startup dell'economia: i segni distintivi dell'impresa', organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ancona e l'Ordine dei Giornalisti delle Marche. Un confronto dedicato a opportunità, tutela e deontologia dell'innovazione e dell'immagine.





La giornata clou di StartAn sarà giovedì 14 novembre, quando è previsto un doppio appuntamento: la mattina, al Teatro delle Muse, l'incontro dedicato agli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole superiori. Un panel di ospiti di caratura nazionale: Carolina Sansoni di Talkin Pills, Virginia Tosti di Start2Impact, Tommaso De Vecchis, Michele Molteni e David Clementoni che, con il suo intervento dal titolo 'L'impresa di essere imprenditori', concluderà il meeting.

Nell'area expo, al Salone delle Feste del Teatro delle Muse, sarà aperta l'area espositiva (alle 13), mentre dalle 14:30 si terranno gli incontri B2B. Sempre il 14, nel pomeriggio, al Ridotto delle Muse (dalle 15:20) gli interventi rivolti ai giovani imprenditori su 'Innovazione nel settore Agrifood' a cura di Luca Ciacci e 'Impatto sociale e sostenibilità', su cui relazionerà Francesco Broccolo. Sul tema del Made in Italy interverrà Andrea Carpineti di Design Italian Shoes. La giornata si chiude con la tavola rotonda 'Le aziende del territorio e il dialogo con l'Università e i nuovi professionisti', in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche.

Tra il 14 e il 15 numerosi i protagonisti chiamati a 'raccontare' le esperienze di aziende del territorio. Lo faranno Ceo, direttori generali o fondatori di realtà come Coltorti, Morandi Group, Loccioni, Dami, Santoni, Native To Wear e Velenosi. Nel frattempo alla Loggia dei Mercanti (alle 15) parleranno di opportunità e criticità del fare impresa i Consulenti del Lavoro nel corso dell'incontro dedicato a 'Le startup: aspetti giuslavoristici. Strumenti di gestione e flessibilità'. Nell'ultima giornata di StartAn al Teatro delle Muse sono previsti gli speech di Francesco Magro su 'Fare startup in Italia: si può?', Ava Ghasemi su Erasmus Generation Metting, in arrivo ad Ancona nel 2025.

Special guest della giornata sarà il pluripremiato campione olimpico Igor Cassina che porterà la sua testimonianza, da ex atleta oggi allenatore, dal titolo 'Dall'oro olimpico a coach del benessere'. Seguiranno gli interventi del giornalista Massimo Taddei del gruppo Starting Finance sulle best practice, mentre Benedetta De Luca interverrà su 'Inclusione e innovazione'; su 'Innovazione e crescita: strategie per trasformare idee di successo' dialogherà con il pubblico Anna Amati, co-fondatrice di Eureka! Venture. Le sessioni mattutine di StartAn, nei giorni 14 e 15 novembre, saranno presentati da Lucrezia Van Stegeren, co-fondatrice di Cryptoland Media, cui si affiancherà il giornalista Massimo Taddei per la co-conduzione di venerdì. Chiusura in musica con dj set a piazza della Repubblica con i deejay Riccardo Lori da 'Notti indie' ed Elion dalla baia imperiale, e in chisura suonerà Nicola Pigini.

