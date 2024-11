A Pesaro la commemorazione per i caduti di Nassiriya

"Un momento toccante, una giornata dedicata a tutti i caduti in operazioni militari" così il colonnello del 28/o reggimento Pavia, Antonio Di Leonardo, commenta la cerimonia in memoria dei caduti di Nassiriya, che si è svolta questa mattina a Pesaro, in viale Belgrado, dove è situato un monumento dedicato alle vittime di quella strage, avvenuta 21 anni fa e che portò via 50 vite, di cui 25 italiane (12 carabinieri e 5 militari dell'esercito). "Queste commemorazioni non devono essere fini a se stesse ma ci devono ricordare che il sacrificio deve essere il nostro agire quotidiano e chi ha dato la vita, operando in passato, deve essere per noi esempio, per migliorarci ed essere maggiormente efficaci in attività militari - afferma il colonnello- il sacrificio non va inteso solo come quello estremo, perché anche lo stare lontano dai propri cari rappresenta un sacrificio che molti militari affrontano ogni giorno". Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, sostiene che "questo momento che va ricordato oggi più che mai, perché in questi anni ": zone di guerra sono aumentate e ad oggi, nel mondo, si contano circa 50 conflitti aperti" ricordando anche "i nostri soldati del reggimento Pavia, che sono al momento impegnati in Libano e su altri fronti di guerra" oltre che "i familiari, vittime anche loro di quella strage, perché salutarono parenti partiti per portare la pace ma non sono più tornati".



