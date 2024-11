StartAn chiude in musica con dj set a piazza Repubblica

A concludere la kermess delle startup dei giovani, la sera del 15 novembre, sarà un dj set, che si esibirà in Piazza della Repubblica. StartAn, la tre giorni della fiera, che ospiterà circa 40 imprese e oltre una dozzina di imprenditori di fama nazionale si svolgerà dal 13 al 15, tra Palazzo degli Anziani, Teatro Le Muse e Loggia dei Mercanti verrà così chiusa dalla musica grazie a una serie di deejay fra cui Riccardo Lori da 'Notti indie' ed Elion dalla baia imperiale, mentre in chiusura suonerà Nicola Pigini. Un evento capace di regalare alla città una serata di musica e divertimento.

Collaboreranno alla serata i ragazzi di Dabliu Staff.

"Si tratta di un doppio battesimo: la prima edizione di StartAn, che ci auguriamo di ripetere in futuro, confidando in grande contaminazione e partecipazione, ed il primo evento aperto alla cittadinanza che si tiene in Piazza della Repubblica nella sua nuova veste" spiega l'Assessore all'Università, allo Sviluppo Imprenditoriale e all'Economia della Notte Marco Battino.

Il progetto è organizzato da ANCI, Comune di Ancona, Comune di Sassoferrato, Comune di Maiolati Spontini e Camera di Commercio delle Marche, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e della Regione Marche; i partner progettuali sono: Coldiretti Ancona, AC75 Startup Accelerator, The Hive, Jepa, Confartigianato Imprese (Ancona e Pesaro Urbino), Confindustria Ancona, CNA Ancona, Confapi Industria Ancona, Confcommercio Marche Centrali, Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ancona, Consiglio Notarile di Ancona, Ordine degl Avvocati di Ancona, Ordine dei consulenti del Lavoro della Provincia di Ancona, Rotary Club Ancona 25 -35, Scuola Superiore dei Lions Club "Maurizio Panti".

Media partner dell'evento sarà il Gruppo 24 Ore. Il programma completo di StartAn è disponibile al link del sito istituzionale: https://www.comuneancona.it/start-an-dal-13-al-15-novembre-la-fi era-delle-startup/ . Inoltre è possibile consultare il sito www.start-an.it , oltre che il profilo Instagram dedicato, con la presentazione di tutti gli ospiti che interverranno alla fiera.



