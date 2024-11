Scoperti due clandestini, un arresto e una denuncia

Le Squadre Volanti della Questura di Ancona in due diverse occasioni, a seguito di segnalazioni, sono intervenute presso un Albergo della cittá dorica rintracciando due cittadini tunisini clandestini. Il primo, di 28 anni, era senza passaporto, con solo una fotoriproduzione del documento, e senza permesso di soggiorno. Dagli accertamenti è emerso che era stato allontanato dalla Croazia e fotosegnalato in Italia alcuni mesi fa. E' stato quindi deferito all'Autoritá Giudiziaria e invitato a regolarizzare la sua posizione in Italia.

Il secondo tunisino, di 23 anni, é stato arrestato perchè destinatario di un provvedimento di respingimento verso il suo Paese di origine con il divieto di ritorno nei Paesi europei per 3 anni, notificato nell'agosto del 2022 dalla Questura di Trapani. Il giovane ha riferito di aver lasciato effettivamente l'Italia in quella data per poi recarsi in Francia e per questo ha presentato della documentazione francese con la data successiva a quella del suo respingimento. E' stato quindi arrestato e deferito all'Autorità Giudiziaria. In mattinata il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto del giovane tunisino, concedendo il nulla osta alla sua espulsione.





