Saluto romano a San Severino Marche, cinque denunciati dalla Digos

Cinque i denunciati per il saluto romano durante una cerimonia commemorativa per il centenario della morte di Ines Donati, figura di spicco dell'era fascista, organizzata dall'Associazione Aries al Monumento ai Caduti a San Severino Marche (Macerata) il 9 novembre scorso. Le indagini della Digos della questura di Macerata hanno permesso di raccogliere elementi di prova probatori a carico di cinque persone, di età compresa tra i 60 e i 75 anni, tra cui quattro residenti nel Maceratese e uno in un'altra provincia delle Marche. Per il saluto romano è scattata una denuncia alla procura di Macerata per i reati relativi a manifestazioni usuali del disciolto partito fascista in pubbliche riunioni (art. 5 legge nr. 645/52 della legge Scelba) e frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitamento all'odio, l'incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali (art. 2 legge nr. 205/93 della legge Mancino).

Alla manifestazione, regolarmente preavvisata e presidiata da un adeguato dispositivo di ordine pubblico costituito da personale della Polizia di stato, dell'Arma dei carabinieri con la collaborazione della Polizia locale di San Severino Marche, aveva preso parte una ventina di persone. Nel corso della cerimonia, dopo una breve allocuzione da parte di uno degli organizzatori, uno di questi aveva chiamato il 'presente e alcuni partecipanti avevano risposto facendo il saluto romano.

Le indagini della Digos, fa sapere la questura, hanno permesso di acquisire nell'immediatezza fonti di prova video/fotografiche e inequivocabili elementi probatori a carico di cinque soggetti.





