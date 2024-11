Pd-M5s, 'sisma Ancona e Pesaro invisibile in Legge Bilancio'

"Dopo due anni di totale latitanza delle istituzioni, in particolare del Governo nazionale e della Giunta regionale, questo grave sisma che ha colpito in particolare le province di Ancona e Pesaro-Urbino continua a rimanere invisibile anche nella Legge di Bilancio 2025: nemmeno un euro verrà stanziato per la ricostruzione, nonostante siano oltre 50 gli edifici lesionati e circa 650 le persone coinvolte". Così i consiglieri regionali Maurizio Mangialardi, Antonio Mastrovincenzo (Pd), Marta Ruggeri (M5s) e i parlamentari Augusto Curti (Pd) e Giorgio Fede (M5s) che hanno incontrato oggi i rappresentanti del "Comitato 707", che riunisce i cittadini che hanno subito danni dal terremoto del 9 novembre 2022, di cui proprio pochi giorni è ricorso il secondo anniversario.

"La Giunta Acquaroli - scrivono in una nota - non avrebbe voluto nemmeno chiedere lo stato di emergenza, e oggi, nonostante le rassicurazioni fornite a maggio 2024 dal Commissario straordinario per la ricostruzione Castelli, secondo cui il Governo avrebbe 'stanziato i fondi necessario con la Legge di Bilancio 2025', nessuna promessa è stata mantenuta e sono stati disattesi tutti gli impegni, rivelatesi mendaci prese in giro sulla pelle dei cittadini terremotati".

"Nelle prossime settimane verranno discusse le interrogazioni e le mozioni presentate in Consiglio regionale e gli emendamenti alla Legge di Bilancio: auspichiamo un ravvedimento operoso, ed estremamente rapido, da parte della Giunta regionale e del Governo nazionale. - affermano Mangialardi, Mastrovincenzo, Ruggeri, Curti e Fede - Continueremo nella nostra battaglia per far sì che i cittadini possano ritornare al più presto nelle loro case, come gli spetta di diritto".



