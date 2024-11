Marche al top per mense scolastiche con Fano, Ancona e Jesi

Marche tra le regioni top in Italia nella classifica delle mense scolastiche Fano, Ancona, Jesi e Macerata. Lo rivela il 9/o Rating dei menu scolastici di FoodInsider che pone al primo posto il Comune di Sesto Fiorentino, in Toscana, al secondo posto proprio Fano, a parimerito con Parma; mentre Cremona rimane il miglior servizio in termini di abilità gastronomica dei cuochi.

A livello regionale le Marche, insieme alla Lombardia, si confermano con la più elevata percentuale di mense di alta qualità: la Lombardia con Cremona, Bergamo, Monza e Mantova; le Marche con Fano, Ancona (5/o posto), Jesi (6/o), Macerata (18/o) mentre Ascoli Piceno è 44/a.

La mensa scolastica del Comune di Ancona, ricorda l'amministrazione, ha ottenuto anche la Certificazione di mensa biologica "bollino oro" nel 2024 riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Un altro eccellente risultato ottenuto quest'anno. "I prodotti biologici e a filiera corta della mensa scolastica superano il 65% dell'intera gamma con cui vengono preparati i pasti.

FoodInsider, associazione di genitori al cui interno è presente un Comitato Scientifico, valuta ogni anno i menù e fotografa lo stato delle mense scolastiche".

"Ancona per l'anno 2023-24 si è piazzata al 5/o - commenta l'assessora alle Politiche educative, Antonella Andreoli - posto del rating dei menù delle mense scolastiche migliorando di due posizioni la precedente classifica grazie alla cura nel proporre menù equilibrati, attenti al biologico, prodotti a chilometro zero e filiera corta, e con molta attenzione all'impatto dell'intera filiera sull'ambiente. Questo continuo miglioramento è frutto dell'impegno di tutti coloro che lavorano per e nelle mense scolastiche e ciò permette di progredire nella ricerca della qualità e del gradimento dei pasti. Ricordo che anche quest'anno è stata ottima la collaborazione con i rappresentanti dei genitori nei comitati mensa".



