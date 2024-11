Manovra: Albano, '18 miliardi su 30 per sostegno redditi bassi'

Il senso della partecipazione nazionale alla Giornata della Colletta alimentare, "è il senso che permea l'azione del governo, sin dal suo insediamento, di sostegno alle classi meno abbienti". Così la sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanza Lucia Albano partecipando in Regione ad Ancona alla presentazione della 28/a Giornata della Colletta alimentare nelle Marche promossa dalla Fondazione Banco Alimentare con l'Alto patronato del Presidente della Repubblica. Presente il presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Il sostegno alle classi meno abbienti, ha aggiunto Albano, "lo abbiamo promosso e lo facciamo anche oggi in manovra, con uno stanziamento importante, quasi tutta la manovra: 18 miliardi su circa 30 miliardi sono dedicati al sostegno ai redditi più bassi attraverso il taglio del cuneo fiscale che viene reso strutturale attraverso il sostegno nella politica fiscale con il taglio delle aliquote, l'abbassamento delle aliquote sui redditi più bassi". "A questo - ha proseguito - si associa l'importante stanziamento della 'Carta dedicata a te" anche per i prossimi anni e il fondo per derrate alimentari ulteriormente arricchito: siamo sopra i 50 milioni per quest'anno e per i prossimi". "Il tema dell'economia sociale è una delle deleghe che segue il ministro dell'economia: - ha osservato - un tema importantissimo che rende la sussidiarietà uno degli elementi importanti della nostra Carta costituzionale e del nostro sistema economico.

Quindi l'importanza della Fondazione è uno degli elementi che vogliamo sostenere e sottolineare".

Sul proprio sostegno alla Colletta alimentare, la sottosegretaria ha ricordato che "nasce da una partecipazione personale. Sono anni che partecipo alla Colletta alimentare, l'ho fatto personalmente per molti anni, ho accompagnato molti studenti, molti ragazzi: è un gesto di civiltà e di solidarietà".



