La questura di Ancona manda a rottamare 170 armi

Centosessanta armi sono state inviate dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona, per la rottamazione al Cerimant dell'Esercito di Padova: 52 pistole e 108 fucili, 7 armi bianche (sciabole e coltelli) ritirati o versati alla Polizia di Stato. La Polizia amministrativa continua ad effettuare i controlli sui detentori di armi comuni da sparo residenti in questo capoluogo al fine di verificare il rispetto delle norme previste in materia. Dal 14 settembre 2019, infatti, chi detiene armi deve presentare ogni cinque anni il certificato medico d'idoneità psicofisica alla detenzione; in pratica lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto, previsto dall'art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol. Inoltre, negli ultimi mesi personale della Questura di Ancona ha ritirato cautelativamente armi da fuoco a soggetti segnalati nel corso dell'attività di Polizia per liti in famiglia e maltrattamenti (c.d. "codice rosso").

Intevenuti per una lite condominiale gli agenti della volante hanno ritirato, in via cautelativa, armi e cartucce a un 52enne. L'uomo che le deteneva, regolarmente, aveva minacciato una donna, di 54 anni, residente nel palazzo nel quartiere al Piano.Di qui la richiesta di intervento della polizia che ha ritirato all'uomo una carabina, una pistola colt 45, una pistola Saab modello Kombat, un sovrapposto "Franchi", una doppietta cal. 12, un fucile automatico "Bernardelli", un fucile semiautomatico cal. 12 e 200 cartucce cal. 45), ex art. 39 Tulps.

Sempre le Volanti hanno sequestrato un'arma bianca, un coltello, (oltre a sostanza stupefacente) nel corso di un controllo amministrativo di un locale sito al Piano, il cui titolare si è vista sospesa successivamente la licenza ex art. 100 Tulps dal Questore di Ancona per dieci giorni.

In totale, negli ultimi due mesi, i servizi di controllo del territorio da parte dei vari Uffici della Questura ha permesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria otto persone responsabili di porto ingiustificato di armi, in particolare armi bianche, perlopiù coltelli (ex art. 4 delle legge 110 del 1975 che punisce chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza con la reclusione da uno a tre anni).

Tra le armi ritirate e quelle consegnate spontaneamente da persone che le detenevano, sono state inviate alla rottamazione, negli ultimi tre anni, oltre 1.500 armi, di cui 46 sono state ritenute di interesse storico e per questo saranno inviate al Ministero dei beni culturali.

L'ufficio Armi ricorda con l'occasione che nel caso che un detentore non voglia più la disponibilità dell'arma e non trovi una persona munita d'idoneo titolo di polizia cui cederla, anche a titolo gratuito, potrà richiedere agli stessi uffici di Polizia (Ufficio Armi della Questura di Ancona 071-2288558) o ai Carabinieri il ritiro per la successiva rottamazione.



