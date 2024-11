Job Days a Uniurb: per guidare gli studenti verso il lavoro

Quattro incontri gratuiti per guidare gli studenti dell'università di Urbino (Uniurb) verso il mondo del lavoro. Questo l'obiettivo del ciclo di seminari intitolato "Job Days", organizzato dall'associazione urbinate RinasciMente, in collaborazione con Form-Action e patrocinato da Uniurb. Sono quattro gli appuntamenti in programma a partire dal 20 novembre fino a quello conclusivo del 12 marzo. Ogni seminario ha un focus specifico che mira a fornire ai partecipanti strumenti innovativi e digitali che permettano loro di gestire una ricerca attiva del lavoro. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a palazzo Volponi, dalle ore 16:00 alle 19:00. I primi due sono in programma presso le aule B2, mentre i restanti nella sala lauree. Il 20 novembre si terrà il primo seminario incentrato sulla ricerca attiva del lavoro con l'intelligenza artificiale e la gestione di social e colloqui. L' 11 dicembre invece sarà dedicato alla formazione e alle offerte formative per neolaureati. Il 26 febbraio si tratterà il tema dell'inquadramento contrattuale, sia da dipendente che da partita iva. Il 12 marzo, l'ultimo seminario, sarà incentrato sulle prospettive lavorative future nella provincia di Pesaro-Urbino. Ogni incontro ospiterà esperti del settore, che condivideranno esperienze, pratiche, strategie e risorse per intraprendere con successo il percorso tra università e lavoro.





