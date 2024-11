Giornata Colletta alimentare nelle Marche, 43mila in difficoltà

L'11% della popolazione marchigiana vive in condizioni di povertà, nella regione ci sono oltre 43mila persone in difficoltà economica con prospettive di aumento del peggioramento economico per le famiglie nel 2025, e tra il 2019 e il 2021 la percentuale di senza dimora è salita al 13,6%. Un quadro che rafforza l'importanza dell'azione della Fondazione Banco Alimentare che ogni hanno raccoglie circa 3.600 tonnellate di cibo, pari a 140 tir che occuperebbero due chilometri di strada, per distribuirla a circa 43mila famiglie in difficoltà. Circa il 10% del cibo raccolto nell'anno deriva dalla Giornata della Colletta alimentare che quest'anno si svolgerà sabato 16 novembre in 390 supermercati marchigiani e che coinvolgerà oltre 5mila volontari del Banco Alimentare. Il cibo raccolto viene distribuito nelle Marche attraverso circa 300 enti caritatevoli convenzionati tra mense per i poveri, case-famiglia, centri di ascolto e unità di strada.

L'iniziativa è stata presentata stamattina nella sede regionale di Palazzo Raffaello, presente il presidente della Regione Francesco Acquaroli, dalla presidente della Fondazione Banco Alimentare Marche Silvana Della Fornace. Oltre che un supporto economico e di sostentamento per molti, "la Colletta alimentare - ha sottolineato Della Fornace - ha un valore cultura, è un gesto educativo autentico e concreto: si dona i proprio tempo e il cibo per chi ha bisogno". Ogni anno la raccolta viene fatta dal settore ortofrutta, dalla grande distribuzione, dall'industria, dal Fondo nazionale ed europeo: "fonti di approvvigionamento - ha spiegato la presidente della Fondazione - che però vengono arricchite, qualificate nel momento del giorno della Colletta: servono a portare un conforto alle persone in difficoltà". "I marchigiani - riferisce Della Fornace - sono molto generosi in questo senso". Il cibo viene raccolto nei magazzini di Pesaro, San Benedetto del Tronto, nel punto logistico di Fabriano e poi "distribuiti nei tempi giusti, con mezzi, competenze, la giusta trasparenza": sono oltre 70 i volontari stabili che lavorano in questi centri.

Il supporto e il ringraziamento al Banco Alimentare, in particolare per la Giornata nazionale della Colletta alimentare, è arrivato dal presidente Acquaroli che ha ricordato i 28 anni dell'iniziativa e in numeri significativi. "Mi sento - ha sottolineato il presidente della Regione - non solo di rivolgere un appello a partecipare a questa colletta ma anche di esprimere tutta la nostra gratitudine per quello che quotidianamente si fa. Perché c'è il giorno della colletta, ma dopo il giorno della colletta c'è tutto l'enorme lavoro che viene prima e dopo.

Quindi veramente grazie - ha concluso -: si tratta di volontariato e sappiamo benissimo che il volontariato nel nostro Paese è un valore aggiunto".

L'edizione 2024 della Colletta alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2014 indetta da Papa Francesco; è resa possibile grazie alla collaborazione con la Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli, Cdo Opere Sociali, Esercito, Aeronautica Militare, Associazione nazionale alpini, Associazione nazionale bersaglieri e Lions Club International. Numerose realtà locali supportano la Colletta nelle Marche, tra cui aziende e associazioni che contribuiscono con trasporti, donazioni e volontari. Tra le principali catene di supermercati partecipanti nelle Marche aderiscono: Magazzini Gabrielli, Tigre, Oasi, Conad, Coal, Crai, Selex (L'Abbondanza, Arca, Cedi), Coop, Lidl, Eurospin, MD, Auchan e Famila. Partner della Colletta Alimentare nelle Marche: Lions Club, Leo, Rotary Club, Rotaract, Soroptimist, Cif, Alpini, Croce Rossa, Caritas, Scout Agesci, Protezione Civile, 28° Regimento Pavia, Il 235º Reggimento addestramento volontari "Piceno" dell'Esercito Italiano ha sede presso la caserma "Emidio Clementi" di Ascoli Piceno, La Brigata Paracadutisti "folgore" di Carpegna, Aias, Associazione carabinieri, Acema spa, Cvm srl, Diesse Stuffed Dreams, Di Serio Valerio, Gallizioli Biancheria, Pascucci Vivai, Zolfanelli Impianti, Gulliver, Coop.T41a e T41b, D.P.A. Logistic srl, Ciccioli Helvia Recina Trasporti, Grottini, Autonoleggio Majani, Teknowool Adriatico, Poligrafica Bellomo, Nuova Freccia dell'Adriatico, Amazon. Dal 16 al 30 novembre sarà inoltre possibile fare donazioni online.



