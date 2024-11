Francavilla d'Ete vince il palio dei Comuni 2024

Fracavilla d'Ete (Fermo) si aggiudica il palio dei Comuni 2024. La vittoria è arrivata con il cavallo Dany Capar guidato da Alessandro Gocciadoro. Unica nota stonata il furto subìto dall'ippodromo nella nottata di sabato con i ladri che hanno rubato delle attrezzature in un box.

Una giornata carica di emozioni e suggestioni, quella vissuta ieri all'ippodromo San Paolo di Montegiorgio (Fermo) per il palio dei Comuni 2024 che ha visto partecipare 24 Comuni, 21 dei quali marchigiani, insieme a rappresentanze di Lazio, Umbria e Abruzzo. Tra le partecipazioni più toccanti, quella di Amatrice insieme a Arquata del Tronto e Camerino, in rappresentanza dei Comuni maggiormente segnati dal sisma del 2016.

Presente anche il sottosegretario all'Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra che ha sottolineato "la partecipazione straordinaria di pubblico elogiando - fanno sapere gli organizzatori - la formula del Palio, definendola un modello da seguire per altre manifestazioni".

Alla tavola rotonda di ieri mattina hanno partecipato anche il commissario per la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l'assessore regionale Andrea Maria Antonini e molti sindaci.

Accanto all'adrenalina della corsa, il palio dei Comuni ha confermato il suo carattere di festa popolare e solidale, con un pomeriggio ricco di eventi che hanno attratto famiglie e visitatori da tutta la regione e oltre. La presenza di Valentina Vezzali, regina della scherma italiana, e di Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, madrine dell'evento, hanno arricchito la manifestazione.



