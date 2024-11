Corso per i vigili del fuoco, comunicare con persone ipoudenti

Formare i vigili del fuoco delle Marche per "renderli capaci di riconoscere, gestire e comunicare al meglio con cittadini affetti da sordità od ipoacusia sia in situazioni di emergenza che di routine". E' l'obiettivo del corso di formazione che si è svolto presso il Comando di Fermo, rivolto ai vigili del fuoco di tutta la Regione, per la gestione e comunicazione con persone affette da sordità.

Il progetto "SAIS 2.0" ha visto coinvolti tutti i Comandi Regionali. A presiedere l'incontro il dottor Luca Rotondi, esperto nella gestione delle emergenze per le persone sorde, che ha spiegato come comunicare adeguatamente, in particolare in situazioni di soccorso, con persone affette da sordità.

"L'iniziativa - ricordano i vigili del fuoco - è parte di un progetto sperimentale che si pone l'obiettivo della diffusione e interpretazione della lingua dei segni italiana (Lis) importante mezzo di comunicazione, anche in situazioni di tipo emergenziale, con persone coinvolte affette da deficit uditivo; di mettere in condizione anche le persone con sordità di avere accesso ad informazioni e risorse per veder garantita la propria sicurezza, ovvero avere un ruolo attivo durante le situazioni di emergenza". Per raggiungere questo ambizioso proposito, ricordano i vigili del fuoco, "diviene essenziale che gli operatori del soccorso siano adeguatamente formati sulle corrette modalità di iterazione con le persone sorde".



