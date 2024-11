Cittadella della giustizia ad Ancona, 'vittoria per la città'

Un risultato, quello dell'acquisizione dell'immobile ex Inps in piazza Cavour, per realizzare la 'Cittadella della giustizia' di Ancona, "frutto della sinergia e la collaborazione tra le istituzioni". Una "vittoria di tutti" secondo la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano; un'operazione "di rifinalizzazione di un bene pubblico nell'alveo del rilancio del centro storico" per il commissario di governo per la ricostruzione post-sisma, Guido Castelli. Ma sono soprattutto i vertici degli uffici giudiziari della città i più soddisfatti per la prospettiva certa di vedere realizzato un luogo "funzionale all'attività giurisdizionale" che è anche, ha osservato il procuratore generale della Repubblica di Ancona, Roberto Rossi, "una svolta per la città dopo anni di una frammentazione degli uffici che crea disegio sia agli operatori che ai cittadini".

"Torna a nuova vita uno stabile abbandonato dal 2006 - ha ricordato la direttrice nazionale dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme - che fa parte di una stagione non gloriosa e che oggi vede realizzato una operazione virtuosa che risponde a criteri di efficienza, adeguatezza ed economicità".

La scelta di organizzare i servizi della giustizia è attesa da tempo ad Ancona dove le sedi sono distribuite in diverse zone della città, rendendo difficile anche lo scambio di fascicoli tra gli uffici. Il procuratore generale Rossi ha auspicato che "adesso, per poter arrivare al risultato finale della disponibilità e della fruibilità dell'immobile, ci voglia un po' meno tempo di quanto ci abbiamo impiegato per arrivare qui". "Ho percepito l'inadeguatezza degli uffici dove dovevo esercitare le mie funzioni ad Ancona nel 2020 - ha spiegato il presidente del Tribunale di Sorveglianza, Raffaele Agostini - Finalmente dopo un lungo percorso abbiamo trovato una sistemazione ideale e prestigiosa. Il nostro lavoro - ha sottolineato - presenta indubbiamente delle complessità e queste complessità non vengono risolte se la sede è più confacente, tuttavia ciò aiuta".

Dello stesso parere il presidente della Corte d'Appello, Luigi Catelli secondo il quale "è una bella notizia per tutti i cittadini, i palazzi di giustizia non hanno solo un aspetto esteriore , è il luogo dove in una democrazia si tutelano i diritti. L'aspetto e la funzionalità di un palazzo di giustizia hanno a che fare con il contenuto della funzione giurisdizionale"; e avere "una sede per il Tribunale, una per la Procura della Repubblica, poi una sede per la Corte d'Appello, un'altra per il Tribunale di sorveglianza e, ancora più distante, l'ufficio del Giudice di Pace a 4,5 km dal centro". è una condizione "lamentata anche dalla nostra utenza qualificata come gli avvocati e i cittadini". Per Del Mastro "oggi è la dimostrazione che l'amministrazione della giustizia non arretra più". Per Silvetti "è l'inizio di un domino che riguarda l'opera di recupero della città di Ancona".

Lo spostamento nel palazzo ex Inps di alcuni uffici - la previsione è di lavori che potrebbero durare circa tre anni -, servirà a portare anche il Giudice di Pace in centro nel Palazzo di giustizia in Corso Mazzini: in particolare il trasferimento nel nuovo stabile dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (Unep) garantirebbe gli spazi necessari per collocare l'ufficio del Giudice di Pace nello stesso edificio che ospita il tribunale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA