Cade in mare nella notte al porto turistico, uomo in ipotermia

Era in barca, al porto turistico di Marina Dorica ad Ancona, quando è caduto in mare. L'incidente è avvenuto nella notte, attorno alle 2. L'uomo, 60 anni, è riuscito a tenersi a galla in acqua e, poco a poco, a tirarsi fuori da solo e a chiedere aiuto. L'acqua era molto fredda e il 60enne era in ipotermia quando sul posto sono arrivati il 118 e una ambulanza della Croce Rossa che hanno prestato soccorso, trasportando poi il diportista in ospedale di Torrette con un codice di media gravità. L'uomo è stato preso in cura dai sanitari del pronto soccorso.



