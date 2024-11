Iniziato il viaggio per l'associazione "Ad un passo dal cielo"

E' in viaggio il team di Raniero Zuccaro, ispettore della polizia di Stato di Ancona, alla volta della Bolivia per il progetto solidale "Ad un passo dal cielo" per la raccolta di fondi da destinare alla missione umanitaria in Perù, nella città di Pucallpa, una realtà in cui le Suore di Madre Rubatto svolgono un ruolo cruciale nella cura e nell'assistenza e gestione di bambini e giovani madri, offrendo loro conforto materiale, programmi educativi, assistenza sanitaria, alimentazione e supporto psicologico.

Il team è partito stamani, dal piazzale della Stazione ferroviaria di Fabriano, accompagnato dagli auguri per la buona riuscita dell'impresa del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, dal Dirigente della Polfer Michele De Tullio e dal Presidente dell'Anps di Ancona, Giovanni Aguzzi.

A salutare il team, di cui fanno parte la campionessa italiana di nuoto paraolimpico Federica Stroppa, il maratoneta Simone Giglietti, il fotoreporter e operatore soccorso Alpino Massimo Ilari, la nutrizionista Camilla Zuccaro e Sandra Stroppa, mamma di Federica, c'erano i colleghi della Polfer di Raniero Zuccaro, una rappresentanza della Sezione di Ancona dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e numerosi amici dei partecipanti alla spedizione.

L'impresa sportiva che affronterà il team di Zuccaro prevede l'attraversamento del lago salato dello Uyuni in Bolivia, la più grande distesa salata al mondo con una superficie di oltre 10mila km quadrati, a 3.700 metri sul livello del mare che, come si può immaginare, presenta notevoli difficoltà dovute sia alle condizioni climatiche che a quelle legate alla lontananza di centri abitati.



