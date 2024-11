Rimpatriato cittadino albanese di 51 anni detenuto ad Ancona

Si è conclusa positivamente, durante la notte tra venerdi e sabato, un'altra operazione di contrasto all'immigrazione clandestina voluta dal Questore Capocasa. E' la 37esima portata a termine dalla Questura di Ancona dal primo gennaio ad oggi.

E' stato rimpatriato un cittadino di origine albanese, 51 anni, detenuto presso la Casa Circondariale di Ancona dove scontava una pena a 2 anni e 9 mesi di reclusione per svariati titoli di reato tra cui riduzione in schiavitù, droga, sfruttamento della prostituzione.

Il prelievo del cittadino straniero dal carcere è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a cura del personale della Questura di Ancona che, dopo averlo preso in consegna, lo ha condotto presso la frontiera aerea di Bologna, dove il dispositivo di scorta internazionale, composto dagli operatori specializzati dell'Ufficio Immigrazione di Via Gervasoni, ha curato l'effettivo rimpatrio del soggetto destinatario della misura di sicurezza dell'espulsione dal Territorio Nazionale.

"Il rimpatrio - sottolinea il questore Cesare Capocasa - risulta uno strumento particolarmente efficace perchè consente di spostare definitivamente dal territorio locale persone che hanno commesso reati di particolare spessore e riportarli nei loro Paesi di origine. Se questi soggetti rimanessero nel territorio dorico sarebbero destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza pubblica."



