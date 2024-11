Malore al mercato, muore una storica ambulante di Passo di Treia

Il tradizionale mercato settimanale della Città di San Severino Marche nella centralissima piazza Del Popolo ha perso oggi una decana. E' morta, per un malore improvviso, mentre allestiva la sua bancarella di abbigliamento la storica ambulante di Passo di Treia, Antonella Nardi, di 78 anni di età. La signora Nardi, conosciuta e amata per la sua presenza al mercato cittadino da tantissimi sue clienti amiche, stava scaricando gli ultimi scatoloni quando ha accusato il malore fatale. Antonietta è riuscita a malapena a chiedere aiuto, richiamando l'attenzione del figlio, che da sempre la affianca nella gestione dell'attività.

Vano l'intervento dei familiari e i snaitari del 118. Sul posto è intervenuta subito anche una pattuglia della Polizia Locale per offrire supporto. Il sindaco Rosa Piermattei è accorsa in piazza per offrire sostegno ai familiari di Antonietta, un gesto che ha voluto esprimere tutta la vicinanza della comunità sconvolta dall'accaduto nei confronti di una figura simbolica del mercato cittadino. La scomparsa di Antonietta Nardi lascia un grande vuoto non solo tra i suoi familiari, ma anche tra i colleghi ambulanti e i clienti abituali, che la ricordano per la dedizione al lavoro e il sorriso con cui accoglieva tutti al suo banco.



