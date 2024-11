I cani guida di Uici tra gli studenti di Pesaro e Senigallia

Il progetto "I miei occhi sono pelosi", avviato sette anni fa dall'unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) ha fatto tappa nella scuola primaria Rodari di Pesaro e al licelo Medi di Senigallia, per incontrare gli studenti e permettere loro di conoscere e comprendere, da vicino, la funzione e l'importanza di un cane guida.

A Pesaro ha tenuto la lezione Carlo Sperandei con il suo golden Edith, mentre a Senigallia hanno partecipato la vicepresidente Uici Marche, Stefania Terrè con il suo Italo e Mario Santoni, in compagnia di Mistral.

"Ci si avvicina a questi eventi con la leggerezza che accompagna ogni incontro con gli animali, ma poi si scopre un mondo fatto di duro lavoro e amore incondizionato - racconta Terrè - dall'addestramento al rapporto con l'uomo, i nostri cani diventano davvero i nostri occhi, non sono animali da compagnia ma il perno sul quale ruota gran parte dell'autonomia di chi non vede".



