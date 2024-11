Furto di rame in alcuni edifici inagibili a Camerino, denunciati

Denunciati a piede libero per furto di rame e concorso nel reato tre operai di una ditta edile che opera nel territorio camerte, trovati all'interno di due appartamenti inagibili a Campo Boario di Camerino. E' l'esito degli accertamenti della polizia locale di Camerino, guidata dal Comandante Cristiana Zampetti dai quali è emerso che il rame proveniva dagli impianti di riscaldamento degli appartamenti posti al piano superiore dell'immobile. Sequestrata la refurtiva e richiesto il foglio di via obbligatorio dal comune di Camerino con divieto di ritorno.

"Complimenti alla Polizia locale di Camerino per questa operazione avvenuta grazie al controllo del territorio" sono stati espressi dal sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.

"Sicuramente - ha sottolineato - non si tratta di un'attività ordinaria della Polizia locale, segno di una grande attenzione alla sicurezza da parte loro" che il sindaco ringrazia "per il grande lavoro che svolgono, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, a tutela dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA