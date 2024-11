Fano: sette giorni di eventi contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il comune di Fano ha organizzato una serie di eventi, da lunedì 11 novembre a domenica 1 dicembre, dal titolo "oltre il silenzio - per una cultura del rispetto non solo il 25 novembre".

Il primo appuntamento in data 11 novembre è al foyer del Teatro della Fortuna, dove alle 17:30 sarà inaugurata la mostra 'Scarpette rosse', a cura degli Amici della ceramica di Pesaro; a seguire l'incontro con la dottoressa Monica Dimonte.

Lunedì 18 novembre, sempre al teatro della Fortuna, alle ore 21, lo spettacolo "Istantanee di donna".

Sabato 23 novembre in sala della cultura, dalle 9:30, l'associazione 'Vittime riunite d'Italia' organizzerà una maratona di interventi intitolata #adessoabele2024.

Lunedì 25 novembre gli eventi saranno tre: il consiglio comunale monotematico, la lettura di poesie da parte degli allievi del liceo Nolfi Apolloni (ore 17:30 alla MeMo), un incontro al foyer del teatro con Eleonora Giovannini (scrittrice e giornalista) per la presentazione, alle 18, del libro "Le Donne e il dolore".

Martedì 26 novembre, alle 10, nella sala giunta del palazzo municipale, l'associazione Cante di Montevecchio donerà al Comune un vaso restaurato con l'arte del Kintsugi, simbolo del lavoro svolto dalle donne ospiti, vittime di violenza. Alle 18, nella sala di rappresentanza della fondazione Carifano, Confindustria e associazione Percorso donna il convegno "Amore senza lividi, voci contro la violenza".

Sarà il Soroptimist, invece, ad organizzare, venerdì 29 novembre alle 17:30, il convegno L Read the signs - leggi i segnali", sulla violenza domestica e cyberviolenza, nella sala di rappresentanza della fondazione Carifano.

Domenica 1 dicembre alle 17, infine, a cura del Rotary Club spettacolo musica e parole alla chiesa Santa Maria del Gonfalone, intitolato Voci di Donne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA