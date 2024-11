Emesso francobollo dedicato al genetista Nazareno Strampelli

Il giusto tributo a un'eccellenza del sapere. È stato presentato così, ieri (venerdì 8 novembre) presso la Sala consiliare del Comune di Rieti, su iniziativa del "Comitato cittadino Strampelli", il francobollo che celebra la figura del grande genetista originario di Crispiero.

L'emissione dedicata a Strampelli fa parte dei cinque nuovi francobolli ordinari emessi dal Ministero, appartenenti alla serie tematica "le Eccellenze del Sapere" dedicati alla Giornata Mondiale della Scienza che, oltre a Strampelli, celebra anche Giovanni Caselli, Allessandro Cruto, Camillo Golgi e Lorenzo Respighi. Per ognuno dei cinque francobolli realizzati da Poste Italiane è stata prevista una tiratura limitata di 250.020 esemplari.

All'incontro di Rieti ha partecipato anche il consigliere regionale Renzo Marinelli insieme alla pronipote di Strampelli Maria Grazia Carlini, la presidente della società operaia di Mutuo Soccorso Laura Martorelli e la vicepresidente Manasse.

"Per noi è una grande soddisfazione essere arrivati a questo risultato nei confronti di un uomo che ha fatto la storia del mondo - ha commentato Marinelli - un nostro concittadino sul qual come amministrazione comunale e regionale abbiamo sempre creduto e cercato di valorizzare".



