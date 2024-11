Criluma Ancona, premiata da Msc tra migliori agenzie d'Italia

Prestigioso riconoscimento per Criluma da parte di Msc Crociere: l'agenzia di viaggi di Ancona è risultata tra le migliori agenzie italiane per i risultati conseguiti nel corso del 2024 su un totale di 600 agenzie provenienti da tutta Italia e selezionate su un bacino complessivo di 6.887 attività. L'agenzia anconetana è stata premiata per il Nord Italia come 'Best Special Trade Activities'. Il riconoscimento è stato assegnato a bordo di Msc Divina nell'ambito della 18esima edizione di "All Stars of the Sea" 2024.

"Questo riconoscimento rende merito al grande lavoro di squadra del nostro team, alla passione e alla dedizione con cui opera per garantire esperienze di viaggio uniche prestando la massima attenzione alle esigenze dei viaggiatori e curando ogni dettaglio - commenta Antonio Recchi, titolare Criluma Viaggi -.

Il mercato delle crociere è in forte espansione e sono sempre di più i marchigiani che scelgono questa tipologia di viaggio: tra le compagnie che nel 2024 movimentano il maggior numero di passeggeri c'è proprio Msc". "Essere riconosciuti leader in Italia in un settore così competitivo ci motiva a fare ancora meglio e ad offrire i migliori itinerari a bordo delle navi da crociera più esclusive del mondo".



