Polizia interviene per un furto tentato e uno consumato

Doppio intervento per un furto consumato ed uno tentato entrambi nella giornata di ieri e per i quali è intervenuta la Polizia nella serata di ieri.

Il primo, un furto tentato, è avvenuto presso un esercizio commerciale di via Pastore intorno alle ore 20. L'allarme dall'addetto alla vigilanza che aveva sorpreso una donna che, dopo aver superato le casse, tentava di eludere la vigilanza con la merce occultata sotto il passeggino che stava spingendo. Il secondo episodio si è verificato in corso Carlo Alberto dove l'addetto alla vigilanza del supermercato ha allertato la Polizia dopo aver sorpreso un uomo che, dopo aver occultato della merce, tentava di superare le casse senza pagare.

Nel primo caso l'addetto ha fermato la donna la quale si è giustificata riferendo di star andando a prendere delle bibite e per questo era diretta verso l'uscita ma che sarebbe rientrata nel negozio dove era ancora presente suo marito. Il marito ha giustificato la moglie spiegando che la sua era stata una sbadataggine, non si era accorta di aver riposto la merce sotto il passeggino. I due sonos tati identificati dai poliziotti: entrambi italiani con a loro carico diversi precedenti. L'uomo dopo gli accertamenti si è offerto di ripagare l'intero ammontare della merce per un valore di circa 250 euro.

Nel seconod caso i poliziotti, uno volta arrivati sul posto, hanno identificato un trentenne, di origini italiane, con diversi precedenti specifici. L'uomo dopo aver fatto un giro per le corsie del supermarket aveva preso dei prodotti dagli scaffali, li aveva nascosti sotto gli indumenti e si era diretto verso le casse con l'intenzione di pagare solo una lattina di birra. I poliziotti hanno restituito la merce sottratta, del valore di circa 20 euro, al titolare dell'esercizio commerciale.





