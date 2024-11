Migranti: Piantedosi, 'Egitto è Paese sicuro'

"L'Egitto è un Paese sicuro perché è stato previsto dal legislatore con quel decreto legge che il Governo ha approvato qualche settimana fa tra i Paesi considerati ad oggi sicuri secondo quei parametri che stanno dietro a quel tipo di valutazione". Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interpellato dai cronisti a conclusione della riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza che ha presieduto ad Ancona.

A proposito dei provvedimenti della magistratura italiana per i migranti destinati al centro in Albania Piantedosi ha ricordato che "i percorsi giudiziari sono lunghi e complessi. Ci sono dei giudici che si stanno pronunziando in un certo modo, noi non siamo d'accordo su queste pronunzie, le abbiamo impugnate, faremo altre impugnative se altri provvedimenti non dovessimo condividere e poi si arriverà a un punto in cui ogni processo arriva ad un terzo grado finale che stabilirà".

"Siamo in una fase in cui è normale e legittimo che ci possano essere delle opinioni diverse, opinioni in termini di applicazione della legge, vedremo. Noi siamo convinti di quello che abbiamo affermato e di quello che abbiamo fatto. Siamo convinti che sia tutto conforme al diritto europeo, siamo convinti che addirittura al 2026 le regole europee saranno ancora più stringenti da questo punto di vista" ha osservato il responsabile del Viminale. Se qualcuno deciderà di prendere decisioni diverse, "noi le impugneremo e aspireremo ad ottenere in sede giudiziaria quelle che sono la conformità dei nostri convincimenti".



